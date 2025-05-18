«Не укладывается в голове»: умер клавишник певицы МакSим Дмитрий Иванов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 67 0

Ему был 41 год.

Умер клавишник певицы МакSим Дмитрий Иванов

Фото: Instagram*/ivanov.keyboards

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Клавишник певицы МакSим Дмитрий Иванов ушел из жизни после того, как три недели провел в коме. Об этом сообщила артистка на своей странице в социальной сети.

«Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем. Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове… Я тебя очень люблю, Димка!»— поделилась она.

Музыкант перенес обширный инсульт, после которого впал в кому. С конца апреля Иванов в тяжелом состоянии лежал в реанимации. Дмитрию был всего 41 год.

Клавишник выступал не только с МакSим, но успел посотрудничать со многими звездами российского шоу-бизнеса: с Анной Седоковой, Стасом Михайловым, Николаем Басковым, Стасом Пьехой и другими. Также до апреля этого года был участником группы «Ленинград».

Сама МакSим в 2012 году почти два месяца провела в коме из-за коронавируса и тяжелой пневмонии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер Джо Дон Бейкер. Он снялся в трех картинах о Джейемсе Бонде.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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