Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии после подсчета 53% голосов

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии с результатом 50,57% после подсчета 53,12% голосов. Об этом сообщает Центральное избирательное бюро страны.

Оппозиционер Джордже Симион набрал 49,43 голосов избирателей. Стоит отметить, что ранее лидировал он. Когда было подсчино 4,3% голосов, Симион даже поспешил объявить о победе на выборах.

«Я — новый президент Румынии», — написал он на странице в социальной сети.

По законодательству победителем признают кандидата, которого выберут более половины избирателей.

Симион является лидером ультраправой партии «Альянс за объединение румын». Он также поддерживает политику президента США Дональда Трампа.

Первый тур Симион выиграл с заметным перевесом. Тогда он набрал почти 41% голосов.

Президентские выборы в Румынии в этом году проводят из-за аннулирования результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу. Симион осудил это решение и пообещал дать политику должность в правительстве. Возможно, даже премьер-министра страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дуров отверг запрос на блокировку каналов румынских консерваторов в Telegram.