Дуров отверг запрос на блокировку каналов румынских консерваторов в Telegram

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Просьба поступила от правительства одной из стран Запада. Какой именно — не называется.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что отверг запрос

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Одно из западноевропейских правительств обратилось к Telegram c просьбой заблокировать консервативные румынские каналы в преддверии президентских выборов в стране. Однако в просьбе было отказано. Об этом создатель Telegram Павел Дуров рассказал на своей странице.

«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Вы не можете „защитить демократию“, разрушая демократию. Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы“, вмешиваясь в выборы сами», — поделился он.

Основатель мессенджера также дал возможность пользователям угадать, правительство какой страны обратилось к нему. Он сопроводил свой пост эмодзи багета.

Дуров отметил, что свобода слова и честные выборы идут в комплекте. И граждане Румынии заслуживают и того, и другого.

В стране проходит второй тур повторных президентских выборов 18 мая. В первом туре победил крайне правый политик Джордже Симион. Он набрал 41% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Дуров вернулся в Дубай после задержания во Франции. Хотя власти страны не сняли с него обвинения.

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