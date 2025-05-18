У бывшего президента США Джо Байдена выявили рак

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 52 0

Диагностирована агрессивная форма онкологического заболевания.

У бывшего президента США Джо Байдена выявили рак

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum/Pool

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У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря политика.

«Хотя заболевание представляет собой агрессивную форму, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его. Президент и его семья рассматривают варианты лечения со своими врачами», — сообщил представитель Джо Байдена в своем заявлении.

Как отмечает издание, врачи поставили соответствующий диагноз после обнаружения «небольшого уплотнения» на простате бывшего главы Белого дома. Политик был отправлен на дополнительные обследования и тогда опасения врачей подтвердились.

Ранее 5-tv.ru писал, какие заболевания выявил терапевт у Байдена в феврале 2024 года. Среди них — апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О’Коннора.

При этом отмечается, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция у Байдена находятся в норме. Тремор, синюшность, цианоз и отеки у американского лидера отсутствуют.

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