Целый букет: какие заболевания выявил терапевт у Байдена

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 11 0

Терапевт О’Коннор: у Байдена удалось выявить несколько заболеваний

Целый букет: какие заболевания выявил терапевт у Байдена

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Что происходит со здоровьем американского лидера?

Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний. Об этом свидетельствует опубликованный Белым домом документ.

Среди них — апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О’Коннора.

При этом отмечается, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция у Байдена находятся в норме. Тремор, синюшность, цианоз и отеки у американского лидера отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru писал, что профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари заявил о наличии деменции у Байдена. В его случае видны прогрессирующие провалы в памяти и замедление речи, констатировал специалист.

Состояние действующего американского президента вряд ли стабилизируется и нормализуется, что вызывает опасения в преддверии выборов.

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