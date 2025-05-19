Умерла актриса Татьяна Ярви

Актриса и балерина Татьяны Ярви (девичья фамилия — Басова) умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщило эстонское радио Vikerraadio, ссылаясь на дочь актрисы.

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться… Организм не принял инородное тело…» — сообщила наследница.

Басова долгое время была солисткой балета Таллинского оперного театра, пока ее не заметил режиссер Юнгвальд-Хилькевич. Именно он открыл балерине дорогу к кинематографу, предложив роль в фильме «Выше Радуги». С конца 1970-х годов она продолжила сниматься в кино.

Позже Ярви (Басова вышла замуж за художника Райво Ярви. — Прим. ред.) работала хореографом.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер 41-летний клавишник певицы МакSим Дмитрий Иванов. Музыкант перенес обширный инсульт, после которого впал в кому. С конца апреля в тяжелом состоянии лежал в реанимации.

Иванов выступал не только с МакSим, но успел посотрудничать со многими звездами российского шоу-бизнеса: с Анной Седоковой, Стасом Михайловым, Николаем Басковым, Стасом Пьехой и другими. Также до апреля этого года был участником группы «Ленинград».