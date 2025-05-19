Никушор Дан победил на выборах президента Румынии

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Кандидат от правящей партии набрал 54% голосов избирателей.

Мэр Бухареста Дан победил на выборах президента Румынии

Фото: AP/ТАСС

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Мэр Бухареста и кандидат от правящей партии Румынии Никушор Дан победил на выборах президента страны. По данным местного ЦИК, после обработки 99% бюллетеней он набрал 54% голосов избирателей.

Сам Никушор Дан уже обратился к своим сторонникам.

«Это победа для тысяч людей, которые поддерживали кампанию в эти дни и верили, что Румыния может измениться в правильном направлении», — подчеркнул кандидат в ходе пресс-конференции.

Главный соперник Дана Джордже Симион, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын», поздравил новоизбранного президента страны с победой, признав свое поражение. Но и опускать руки в своей борьбе с действующей властью не намерен.

«Мы продолжим нашу борьбу за свободу и наши великие ценности… Возможно, мы проиграли битву, но мы точно не проиграем войну», — написал политик в соцсетях.

Президентские выборы в Румынии в этом году проводят из-за аннулирования результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии после подсчета 53% голосов.

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