Девять участников террористической организации задержали в Ставропольском крае

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 587 0

Среди них — восемь несовершеннолетних.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Следственный комитет; 5-tv.ru

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В Ставропольском крае задержали девять участников террористической организации, среди которых было восемь подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что один из несовершеннолетних фигурантов проявлял интерес к запрещенной в России международной террористической организации. В мессенджере с ним связались ее представители и предложили вступить в ряды для последующего совершения преступлений.

В 2024 году подросток стал членом группы. Затем он вовлек в деятельность своего родственника и семерых сверстников в возрасте от 14 до 16 лет.

«Злоумышленники 9 Мая планировали совершить нападение на сотрудников полиции во время празднования Дня Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как противоправная деятельность фигурантов была пресечена следователями СК во взаимодействии с подразделениями регионального МВД и ФСБ», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Злоумышленников удалось задержать и заключить под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России задержали 57 администраторов Telegram-каналов с контентом о терроризме.

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