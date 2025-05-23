Один флакон судеб: почему есть риск быть съеденным домочадцами

Окружение и есть твоя судьба, а счастье — это выбор, — хотели передать авторы проекта «Жил. Был. Дом»! Цыпкин и Хабенский создали произведение о людях, где главный герой Дом, а сюжет в руках зрителей.

То место, где отдыхаешь, может стать тебе и адом! Как не сточить ножи своих границ об косяки домашних, роль животных в быту, и как повлияет на жизнь доверие и дружба с соседями, — всем этим эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru сразу на двух премьерах «Жил. Был. Дом.», в театре и кино, поделилась команда создателей спектакля и сериала.

«Дом — как и вся наша планета — это набор судеб», — отмечает писатель Александр Цыпкин.

Мы не властители своих судеб, когда речь заходит о выборе родителей, родственников, и даже домашних животных, которые разделяют с нами жизнь вовсе не случайно! Бывает, что не всегда получается наладить хороший контакт с семьей и создать домашнюю идиллию. И чтобы все-таки найти дзен среди негодующих домочадцев, приходится серьезно поработать над собой!

Автор сценария «Жил. Был. Дом.» подтверждает влияние домашнего микроклимата на душевное состояние:

«Представьте даже самый ваш обычный дом, и вдруг в этом доме все, кроме вас, станут несчастными — уверяю Вы тоже через какое-то время почувствуете несчастье!»

Но строить стены и ограждаться — вовсе не выход, как считает Цыпкин.

«Эти лучи все равно сквозь стены пройдут», — уверяет писатель.

Полярную позицию в этой дискуссии занимает клинический психолог Марианна Абравитова. Она сторонник того, что сепарация поможет обрести покой.

«Я рекомендую выстроить определенные отношения достаточного абстрагировано с теми, кто вовлекает в негативное поле. Если же это не выходит, то нужно абстрагироваться, даже если это самые близкие люди!»

И все же есть и вторая лодка спасения для терпевших крушение на лайнере под названием «семейные отношения» — харизма. Она сохранит и Вас, и не позволит домашним точить ножи о ваши границы, как уверяет психолог. Если Вы достаточно сильны изнутри, то все льды точно растают от Вашей энергетики.

«Харизма — та грань личности, которая резко отличает вас от других. Это как шило, которое в мешке не утаишь. Никакой перспективы нет у людей, которые не могут ставить себя во главе своей жизни. Ты, если самодостаточный — будешь со снисхождением относиться к своей негативной семье», — делится истинами жизни психолог Абравитова.

Соседи — тоже зона нашего комфорта. И теплота отношений с ними — страховка на крепкий сон и приятный микроклимат в родных стенах. Иногда для хорошей жизни достаточно лишний раз поздороваться, улыбнуться и спросить разрешение на то, чтобы послушать музыку. И вовсе необязательно гордо задирать нос. Певец Илья Гуров поделился, что у него был разный опыт с соседями, но в основном положительный. И оставлять ключи друг у друга, переписываться по поводу своих планов в квартире — это не про отсутствие границ, а про вежливость и здоровое эго!

Хабенский и Цыпкин, авторы «Жил. Был. Дом.», уверяют, что социальные отношения не должны протекать исключительно между людьми. Домашние животные — это ангелы, по задумке писателя и режиссера. И именно они — наши помощники в быту и коммуникациях.

«Души человека и животного притягиваются не знаю как, но точно не просто так», — сказал Александр Петров, пришедший поддержать коллег на премьере.

Как в «Жил. Был. Доме.», так и в реальной жизни, животные — это души, посланные на помощь, по мнению Павла Ворожцова, задействованного и в киноверсии, и в театральной постановке произведения.

«Попадаются людям на жизненном пути животные, которые умеют разговаривать и зачастую оказываются умнее тех самых людей!» — размышляет Константин Хабенский.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Цыпкин поддержал инициативу «Известий» публиковать в СМИ отрывки грядущих литературных произведений.