Александр Цыпкин поддержал идею «Известий» возродить публикацию произведений

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 37 0

Писатель признался, что и сам начинал с подобных публикаций.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Писатель Александр Цыпкин поддержал инициативу «Известий» публиковать в СМИ отрывки грядущих литературных произведений и рассказал, что сам начинал свой творческий путь на страницах газет.

«Я прекрасно к этой инициативе отношусь. Более того, в каком-то смысле слова я стал известен благодаря таким же инициативам, потому что мои рассказы много где печатались, и мне кажется, это отличная идея. Нужно возрождать у людей возможность в таком коротком формате ознакомиться с тем или иным автором, с языком его, со стилем, и дальше принять решение покупать или не покупать книгу», — считает драматург.

Причем, со слов писателя, публиковать стоит не только отечественных авторов, но и зарубежных, чтобы люди имели возможность ознакомиться с хорошей и светлой литературой со всего света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Известия» опубликовали фрагмент нового романа «Голодные игры».

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Александр Цыпкин поддержал идею «Известий» возродить публикацию произведений

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