Комик Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 602 0

Артиста могут выдворить из России на срок от трех до пяти лет.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комик Нурлан Сабуров задержан в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Причиной стало нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

Собеседник рассказал, что артисту удалось отделаться штрафом в размере пяти тысяч рублей. Однако Россию все-таки ему придется покинуть, а затем вновь въехать по всем правилам. Сабурова могли выдворить из РФ на срок от трех до пяти лет.

Комик является гражданином Казахстана. Известно, что артист получает около десяти тысяч долларов только за одно свое выступление.

Ранее 5-tv.ru мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста стендап-комику Артемию Останину. Юморист был арестован 19 марта, он обвиняется в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции.

Артемий Останин, оскорбивший российских бойцов, был задержан правоохранителями при попытке выехать из страны. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Свой арест комик пытался обжаловать в апелляционной инстанции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Звездная болезнь налицо: психолог разобрала поведение Брухуновой
17:48
Верная спутница Гайдая: как Нина Гребешкова жила последние годы
17:45
Reuters: телефонный разговор Путина и Трампа начался
17:40
Воем на Луну: как фазы естественного спутника Земли влияют на качество сна
17:29
Готова на суррогатное материнство? Татьяна Буланова в 56 лет задумалась о ребенке
17:21
Это не «кринж»? Марина Доможирова оправдала фильм «Онегин» Сарика Андреасяна

Сейчас читают

Абхазский депутат высмеял невежество конгрессмена Уилсона
«Колесо смерти»: появились кадры падения гимнастки при выполнении трюка в цирке
Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу