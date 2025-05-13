Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО

Стендапер был арестован 19 марта.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста стендап-комику Артемию Останину. Юморист был арестован 19 марта, он обвиняется в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции. Соответствующая информация появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей», — говорится в документе.
Артемий Останин, оскорбивший российских бойцов, был задержан правоохранителями при попытке выехать из страны. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Свой арест комик пытался обжаловать в апелляционной инстанции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения. Следствие настаивает на его содержании в СИЗО во избежание давления на пока неустановленных свидетелей по делу, так как Останин обладает обширными связями в творческих кругах.
По данным следователей, Артемий Останин в ходе очередного выступления в Москве 15 марта враждебно высказывался в адрес военнослужащих, получивших увечья, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях. Ему предъявлено обвинение согласно пункту «а» части 2 статьи 282 Уголовного кодекса (УК) РФ о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства. Виновным себя стендапер не признает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства РФ.
- 12 мая
- Армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР
- 12 мая
- Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мая
- Президент Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
- 12 мая
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мая
- Фицо: многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине
- 10 мая
- Белоусов обсудил направления военного сотрудничества с главой МО Мали
- 9 мая
- Встретили овациями: расчет участников СВО прошел по Красной площади на Параде Победы
- 9 мая
- Бойцы ВС РФ на передовой присоединяются к акции «Бессмертный полк»
- 8 мая
- Российские силы до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
- 7 мая
- Как российские операторы дронов уничтожают боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
80%
Нашли ошибку?