Reuters: телефонный разговор Путина и Трампа начался

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 35 0

Информацию предоставили чиновники администрации Белого дома.

Reuters: телефонный разговор Путина и Трампа начался

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом начался. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника администрации Белого дома.

«Идет телефонный разговор Трампа с (президентом. — Прим. ред.) России Путиным», — рассказали журналисты.

Кроме того, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, личная встреча двух лидеров зависит от решения президентов, но в любом случае требует серьезной проработки.

«Но в любом случае, как нам представляется, конечно, встреча должна быть результативной, встреча президентов. Для того чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовленной», — указал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии переговоров Европу охватила паника. Канцлер Мерц и другие лидеры ЕС поспешили поговорить с Трампом до его контакта с Путиным. Они обеспокоены, что Вашингтон может заключить сделку с Москвой, которая не будет учитывать интересы Брюсселя и Киева.

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