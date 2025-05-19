Reuters: телефонный разговор Путина и Трампа начался

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом начался. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника администрации Белого дома.

«Идет телефонный разговор Трампа с (президентом. — Прим. ред.) России Путиным», — рассказали журналисты.

Кроме того, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, личная встреча двух лидеров зависит от решения президентов, но в любом случае требует серьезной проработки.

«Но в любом случае, как нам представляется, конечно, встреча должна быть результативной, встреча президентов. Для того чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовленной», — указал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии переговоров Европу охватила паника. Канцлер Мерц и другие лидеры ЕС поспешили поговорить с Трампом до его контакта с Путиным. Они обеспокоены, что Вашингтон может заключить сделку с Москвой, которая не будет учитывать интересы Брюсселя и Киева.