«Да начнется процесс!» — Дональд Трамп о переговорах с Владимиром Путиным

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Трамп: РФ и Украина начнут переговоры о прекращении огня

«Да начнется процесс!»: Дональд Трамп о переговорах с Владимиром Путиным

Фото: EPA/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Президент США заявил, что беседа прошла «очень хорошо».

Двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о прекращении войны. Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», — уточнил глава Белого дома.

Трамп отметил, что тон и дух беседы с российским лидером были «превосходными», а также добавил, что Россия намерена наладить широкомасштабную торговлю с США, когда закончится конфликт.

Кроме того, о том, что переговоры между РФ и Украиной продолжатся, Трамп проинформировал Владимира Зеленского, а также глав европейских стран — президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба во время телефонного разговора.

«Да начнется процесс!» — заключил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская телеведущая допустила эпичный ляп в прямом эфире.

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