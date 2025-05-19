Трамп: РФ и Украина начнут переговоры о прекращении огня
Фото: EPA/ТАСС
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Президент США заявил, что беседа прошла «очень хорошо».
Двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о прекращении войны. Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», — уточнил глава Белого дома.
Трамп отметил, что тон и дух беседы с российским лидером были «превосходными», а также добавил, что Россия намерена наладить широкомасштабную торговлю с США, когда закончится конфликт.
Кроме того, о том, что переговоры между РФ и Украиной продолжатся, Трамп проинформировал Владимира Зеленского, а также глав европейских стран — президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба во время телефонного разговора.
«Да начнется процесс!» — заключил Трамп.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинская телеведущая допустила эпичный ляп в прямом эфире.
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