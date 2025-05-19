Поздравил с рождением внука: Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Разговор лидеров двух стран продлился два часа и пять минут.
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались с того, что российский лидер поздравил коллегу с рождением 11-го внука, пожелав здоровья дочери главы Белого дома. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, бывший посол России в США.
Точное время беседы лидеров составило два часа и пять минут. За это время российский лидер высказал личную признательность Трампу за его роль в возвращения Украины за стол переговоров.
Но обсуждали, отметил Ушаков, не только Украину. Путин и Трамп подробно обговорили будущие взаимоотношения двух стран. Подчеркивается, что президент США видит Россию как одного из важнейших партнеров.
Кроме того, помощник президента добавил, что Владимир Путин вспомнил о недавнем турне своего коллеги по Ближнему Востоку, назвав его «впечатляющим».
Президенты договорились и дальше созваниваться по мере необходимости, а также допустили возможность личной встречи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Дональд Трамп о переговорах с Владимиром Путиным. В числе прочего, он назвал тон и дух беседы как «превосходные».
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