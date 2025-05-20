Австралия отправила Украине списанные «Абрамсы»

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Меж тем, «Ростех» выявил уязвимые места танков Leopard, разобрав трофейный экземпляр.

Фото, видео: dpa/picture-alliance/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Австралия заявила, что отправила Украине первые из 49 обещанных танков Abrams. Вроде бы помощь, но танки… списанные. А их модификация М1А1 объясняет, почему австралийские военные отказались от использования такой бронетехники.

Большинство экспертов уверены, что на территории Украины «Абрамсы» будут неэффективны, а скорее всего, и вовсе останутся в тылу как бесполезный металлолом.

До требований ведения современного боя не дотягивают даже хваленые немецкие «Леопарды». Один из трофейных танков полностью разобрали и изучили в нашем «Ростехе». Вопросы возникли и к толщине и составу брони, внутренней компоновке машины, но главное — это недостаточная живучесть.

В условиях использования дронов и противотанковых комплексов у танка десятки слабых мест. И наши Т-72, Т-80 и, конечно, Т-90 зарекомендовали себя с лучшей стороны, ведь они продолжают работать даже после трех-четырех попаданий.

Тема:
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