В российской газировке станет меньше сахара

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Это связывают с ростом акциза на сладкие безалкогольные напитки.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Производители начали массово убирать сахар из недиетической газировки. К такому выводу пришли «Известия», закупив напитки российских компаний.

Выяснилось, что в новых партиях энергетическая ценность упала, в среднем, на 10-20 килокалорий.

Основной причиной эксперты считают повышение акциза на сладкие безалкогольные напитки. В этом году он вырос с семи до десяти рублей за литр.

Как следствие, бизнес снижает количество сахара в составе. Но в то же время они могут злоупотреблять заменителями.

Ранее 5-tv.ru писал, почему нельзя запивать алкоголь газировкой. Чтобы избежать проблем, врачи-эндокринологи советуют соблюдать меру в употреблении алкогольных коктейлей, в которых оба продукта могут быть смешаны. Для женщин безопасная норма на вечер максимум один коктейль. Для мужчин — до двух напитков.

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