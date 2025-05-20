«Многие погибли»: Виктория Боня вышла на связь после покорения Эвереста

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Виктория Боня показала тела погибших при восхождении на Эверест

Фото, видео: Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru

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Восхождение — это не беззаботное путешествие, а ежедневная проверка нервов на прочность.

Блогер Виктория Боня вышла на связь после покорения горы Эверест. Она рассказала, что ее команда неоднократно наблюдала на своем пути тела умерших людей. Ужасающие кадры она показала в своем Telegram-канале.

Восхождение на Эверест не похоже на беззаботное путешествие. Помимо того, что у человека должна быть хорошая физическая подготовка, ему необходимо приготовиться ко многим испытаниям для своей психики. Как рассказала Боня, практически каждый день она видит трупы.

«Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем», — написала экс-участница шоу «Дом-2».

Боня показала одного из погибших — это молодой парень. Вероятно, он спускался с горы, но не рассчитал силы. Остальные тела погибших оказались на более высокой точке Эвереста. К сожалению, не всем удается там выжить.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня обсудила с мамой свою смерть. Она высказала пожелания в случае гибели.

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