«Придайте праху тело»: Виктория Боня обсудила с мамой свою смерть

Телеведущая заверила, что пока не планирует умирать.

Телеведущая Виктория Боня в переписке с матерью высказала пожелания в случае своей гибели. Она попросила, чтобы ее тело кремировали, а прах разместили под деревом. Скриншотов беседы телеведущая поделилась в личном блоге в соцсетях.

«Предайте праху тело и под дерево. Удобрение под корни и поливать дождем», — написала Боня своей матери в мессенджере.

Та юмор дочери не оценила, поэтому Виктория поспешила уточнить, что расставаться с жизнью не планирует.

Эта тема вызвала дискуссию среди подписчиков звезды. Некоторые напомнили о важности страхования своей жизни. Другие отметили смелость и открытость Бони в обсуждении столь деликатного вопроса.

Сейчас Виктория находится в базовом лагере Эвереста. Недавно она начала свое восхождение на самую высокую точку мира. К этому событию телеведущая готовилась почти год, а также занималась альпинизмом шесть лет. Боня добралась до высоты пяти тысячи метров, где ее накрыла горная болезнь. Сейчас ей вновь предстоит пройти акклиматизацию, после чего она продолжит покорение Эвереста.

За Викторию члены ее семьи беспокоят не впервой. Ранее 5-tv.ru уже писал о том, как дочь Бони не отпускала маму на Эверест.