«Ты мой воздух» — Пресняков-младший признался в любви очаровательной Тусе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

Владимир Пресняков-младший признался в любви своей имениннице жене

Пресняков поздравил Подольскую с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Музыкант растрогал подписчиков искренним признанием.

Певица Наталья Подольская отмечает день рождения. В честь праздника ее муж музыкант Владимир Пресняков-младший подготовил трогательное послание. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Он собрал воедино все их счастливые моменты, как проходила свадьба, как певица в белоснежном платье поцеловала супруга и как росли их дети. А также прикрепил к подарку признание в любви.

«Любовь моя! Вот уже 20 лет ты делаешь меня абсолютно счастливым. И я хочу быть уверен, что делаю такой же счастливой тебя. Спасибо тебе за каждый день нашей совместной жизни и наших деток, за нашу семью, за наши песни и за нашу любовь. Ты мой воздух! С днем рождения, Туся!» — поздравил он Подольскую.

Певице исполнилось 43 года. При этом создается впечатление будто она совершенно не меняется. Хотя сама артистка призывает женщин не бояться взрослеть, она не стыдится прожитых лет и признается, что нравится себе гораздо больше, чем в 23 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Подольская и Пресняков заговорили про измены.

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«Ты мой воздух» — Пресняков-младший признался в любви очаровательной Тусе

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