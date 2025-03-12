«Простить смогу, но жить — не всегда»: Подольская и Пресняков заговорили про измены

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Наталья Подольская и Владимир Пресняков не сходятся во мнении в вопросе измен

«Простить смогу, но жить — не всегда»: Подольская и Пресняков заговорили про измены

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мнения звезд в этом щепетильном вопросе расходятся.

Певица Наталья Подольская поделилась, что никогда не сможет простить своему мужу музыканту Владимиру Преснякову предательства. Однако звезда вкладывает в это понятие нечто большее, чем просто супружескую измену. Об этом рассказывает портал 7Дней.ru.

«Для меня это что-то более глобальное, чем измена. Предательство со стороны друзей или родных — то, что я не смогу простить», — заявила артистка.

Тем временем, избранник Подольской считает, что прощать нужно все. Впрочем, отмечает Пресняков, это тоже непросто.

«Простить — смогу, но жить — не всегда», — объясняет певец.

Семейная пара дала интервью на фоне приближающейся 20-й годовщины свадьбы. Знаменитости поделились, что в настоящий момент заняты строительством нового дома и воспитанием своего младшего сына. Глава семейства пояснил, что на улучшение бытовых условий семья решилась как раз из-за взросления детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Пресняков удивил Наталью Подольскую новогодним подарком.

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