В подмосковном Егорьевске 17 человек отравились шаурмой из кафе

По меньшей мере 17 человек отравились в закусочной в подмосковном Егорьевске. В числе пострадавших семеро детей, сообщили в прокуратуре по Московской области.

К врачам с симптомами пищевого отравления обратились 17 человек. Выяснилось, что все они незадолго до этого ели шаурму в кафе быстрого питания на улице Ленина.

«Обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет», — сказано в сообщении ведомства.

Обстоятельства и причины инцидента уточняются, прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Изъяты образцы проданного товара… Торговый павильон опечатан и закрыт», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге ребенок-актер попал в реанимацию из-за таблеток для похудения. Диагноз врачей — острое отравление психотропным веществом. Пострадавшего в тяжелом состоянии перевели в реанимацию. В театре «Синяя птица», где выступал мальчик, сообщили, что он не посещал занятия с ноября 2023 года.