В Петербурге ребенок-актер попал в реанимацию из-за таблеток для похудения

Врачи диагностировали острое отравление психотропным веществом.

Юный актер из детской студии Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица» оказался в реанимации с передозировкой. Как пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник, после использования препаратов для похудения «Молекула» ребенка госпитализировали с острым отравлением веществом психотропного воздействия. Потом в тяжелом состоянии его перевели в реанимацию.

Отмечается, что в составе БАДа «Молекула», которые стали известны и популярны после серии видеороликов в соцсети TikTok, содержится наркотик амфетаминового ряда сибутрамин. В числе побочных эффектов препарата для похудения — аритмия, тахикардия, бессонница и панические атаки. При этом в инструкции заявлены только «натуральные растительные компоненты».

Журналисты «Известий» прежде провели расследование и обнаружили в препаратах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» упомянутый сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, которое создает у человека чувство ложного насыщения и применяется для лечения ожирения. Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в БАДах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о последствиях приема «Молекулы».