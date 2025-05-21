Китай впервые стал лидером по экспорту пива в Россию

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Поставки пенного из ЕС сократились в три раза.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Пивовары Германии и Чехии впервые уступили Россию — Китаю. Именно Поднебесная стала крупнейшим экспортером пива в нашу страну.

За год поставки выросли вдвое и составили более семи миллионов долларов. Естественно, на это повлияло увеличение и пошлин, и налогов, которые с января подняли в десять раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Китай заключили временное соглашение о снижении пошлин.

На сайте Белого дома опубликовано совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в Женеве. Соглашение вступит в силу 14 мая и будет действовать пока что 90 дней. Вашингтон снизит пошлины на китайский импорт со 145% до 30%, а Пекин на американский — со 125% до 10%. Представители США отметили, что Китай — единственная страна, которая нанесла ответный удар после того, как президент США Дональд Трамп поднял пошлины практически против всех своих торговых партнеров.

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