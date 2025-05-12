Договорились: США и Китай заключили временное соглашение о снижении пошлин

Вашингтон и Пекин объявили о временном снижении тарифов на импортные товары. Новые условия начнут действовать с 14 мая.

В торговой войне США и Китая объявлено временное перемирие. Стороны договорились о взаимном снижении тарифов.

На сайте Белого дома опубликовано совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в Женеве. Соглашение вступит в силу 14 мая и будет действовать пока что 90 дней. Вашингтон снизит пошлины на китайский импорт со 145% до 30%, а Пекин на американский — со 125% до 10%. Представители США отметили, что Китай — единственная страна, которая нанесла ответный удар после того, как президент США Дональд Трамп поднял пошлины практически против всех своих торговых партнеров.

«Со стороны Китая были значительные нетарифные меры, которые в каком-то смысле стали эмбарго на ведение торговли. Конечно, для каждой из сторон это не было устойчивой практикой. Начинается период 90-дневной паузы для ведения переговоров, которым привержены обе стороны», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Торговая война, развязанная Трампом, больше навредила самим США. О рисках неоднократно писали западные СМИ. Это в том числе ослабление доллара, нестабильная ситуация на фондовом рынке и рост затрат для компаний, зависящих от импорта. Все эти факторы пошатнули статус Соединенных Штатов как надежного партнера. И если подводить промежуточные итоги тарифного противостояния, в нем побеждает Китай.