«Устала быть тяжелой»: Седокова резко сменила имидж

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Анна Седокова объявила о новом этапе в жизни после трагедии с экс-супругом

«Устала быть тяжелой»: Седокова резко сменила имидж

Фото: Instagram*/annasedokova

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Теперь звезда стремится к позитивному мышлению и дает отпор недоброжелателям.

Певица Анна Седокова решилась не первые перемены во внешности после смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Она постаралась избавиться от тяжелых воспоминаний, сменив цвет волос. Об этом сообщил портал 7Дней.ru.

По словам исполнительницы, у нее появилось желание стремиться к позитиву, поэтому начать звезда предпочла с малого, но видимого шага. Вернуть белую полосу в жизни Седокова предпочла, подкрасившись в блонд.

До этого певица уже экспериментировала с прическами. Например, в прошлом году Анна покрасила волосы в рыжий цвет.

«Однажды все пройдет… Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», — поделилась она с фанатами под постом.

Седокова отметила, что по-прежнему дает отпор тем, кто винил ее в трагедии с экс-супругом. В числе таких людей были родственники и друзья спортсмена. Близкие покойного требуют от артистки возврата денежных средств, которые она, по их мнению, присвоила.

«Люди пытались меня поломать, но их сгубила алчность и меркантильность. Потому что миром правит добро и любовь», — заявила певица.

Бывший муж Седоковой Янис Тимма в прошлом году свел счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал, родные Тиммы требуют с Седоковой деньги.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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