«Семья хочет справедливости»: родные Тиммы требуют с Седоковой деньги

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 36 0

Семья Тиммы требует с Седоковой деньги от продажи квартиры

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Близкие баскетболиста хотят получить часть суммы от проданной певицей квартиры в элитном жилом комплексе.

Семья ушедшего из жизни баскетболиста Яниса Тиммы хочет потребовать с его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, часть денег, полученных при продаже квартиры. Об этом рассказала 5-tv.ru представитель семьи спортсмена, юрист Маргарита Гаврилова.

Эти деньги нужны для Кристиана — шестилетнего сына Тиммы, который появился на свет в браке с Сашей Ошей. Как уточнила адвокат, мальчик остался без средств к существованию.

«Мы просчитали все полученные дивиденды от продажи квартиры в „Алых парусах“ (элитный жилой комплекс в Москве. — Прим. ред.), и мы хотим для ребенка этих денег, для сына, который остался без средств к существованию. Семья хочет справедливости, семья хочет, чтобы ее (Седокову. — Прим. ред.) наказали за доведение до самоубийства», — заявила Гаврилова.

Речь идет о квартире в московском элитном жилом комплексе «Алые паруса», которую баскетболист и певица приобрели, находясь в браке. При этом Седокова не выходит на связь, не берет трубку и заблокировала комментарии в социальных сетях, уточнила адвокат.

Трагедия с Янисом Тиммой произошла в 2024 году. Его тело было обнаружено 17 декабря в одном из московских хостелов через неделю после развода с Седоковой. Баскетболист, вероятнее всего, покончил с собой.

Для выяснения всех подробностей произошедшего следователи продолжают допрашивать близких погибшего: его родственников и друзей, так как расследование его гибели все еще не завершено.

Семья спортсмена утверждает, что к случившемуся может быть причастна именно Седокова, якобы она могла довести экс-супруга до суицида. Стоит отметить, что спортсмен тяжело переживал их развод.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Яниса Тиммы подозревает Анну Седокову в краже дорогих вещей.

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