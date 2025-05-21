«Искандер» уничтожил до 70 боевиков в Сумской области
Удар ракетного комплекса пришелся на лагерь подготовки спецназа ВСУ.
Фото, видео: Виталий Тимкив/ТАСС; 5-tv.ru
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Не менее 70 украинских боевиков уничтожены в результате удара ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области. Они проходили подготовку в лагере Первой бригады специального назначения ВСУ в районе города Шостка.
Сначала цель обнаружили наши разведчики, после чего координаты оперативно получил ракетный расчет. И завершил уничтожение врага.
По данным Минобороны РФ, помимо будущих спецназовцев ВСУ, уничтожены 20 инструкторов. Также противник лишился склада с боеприпасами и десятка автомобилей.
Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовики ВС РФ освобождают укрепрайоны на южно-донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи наши воины прорвали оборону противника и зачистили ряд опорных пунктов на линии боевого соприкосновения.
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