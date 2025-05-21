В Москве новостройки подорожали на 24% за год

Средняя цена за один квадратный метр недвижимости, выставленной на первичном рынке Москвы в апреле текущего года, составила 683 тысячи рублей. Такой показатель на 24% выше, чем ровно год назад. Такие данные приводит MR Analytics, на которые сослались «Известия».

По словам заместителя генерального директора по продажам и digital-маркетингу Леонида Савкова, такие показатели в первую очередь связаны с сокращением доли комфорт-класса в пользу более дорогостоящих сегментов. Помимо этого, в экспозиции доля домов на поздних стадиях реализации также повышается. К тому же виден спрос на недвижимость премиум-класса и делюкс, сочетающийся с новыми проектами в этой части.

Данные MR Analytics указали на то, что в апреле 2025 года в «старой» Москве было приобретено 236 тысяч квадратных метров недвижимости, что на 10% меньше мартовского периода. Уровень продаж снижался два месяца подряд во всех классах, исключая делюкс, в котором он, напротив, за месяц вырос на 4%.

За четыре месяца текущего года продажи новых построек в Москве увеличились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — клиенты купили всего 1,04 тысячи квадратных метров. В комфорт-классе за год спрос вырос на 5%, а в бизнесе — на 4%. При этом спрос на премиум-сегмент поднялся на 22%, а продажи делюкс-недвижимости увеличились на значительное число — 89%.

Также был отмечен рост доли ипотечных сделок, с конца 2024 года в первый раз превысившую половину и показавшую 51%. Самыми востребованными оказались траншевые программы и семейная ипотека.

Ранее 5-tv.ru писал, что более трех тысяч москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации в апреле.