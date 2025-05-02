Более трех тысяч москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации в апреле

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Больше всего владельцев новых квартир появилось на севере, востоке и юго-востоке столицы.

Более трех тысяч москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации в апреле

Фото: mos.ru

В апреле 2025 года договоры на комфортное жилье по программе реновации заключили свыше трех тысяч горожан, проживавших в 123 старых домах. Об этом сообщила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

«По итогам апреля договоры на новые квартиры заключили более трех тысяч человек из 123 старых домов. Больше всего правообладателей за прошлый месяц появилось на севере, востоке и юго-востоке столицы. В САО документы оформили более 760 человек из 16 расселяемых зданий, в ВАО — около 720 из 40 домов, а в ЮВАО — свыше 460 участников программы из 16 пятиэтажек», — рассказала Екатерина Соловьева.

Жилые комплексы возводятся с учетом безбарьерной среды: в них нет перепадов высоты от входа в подъезд до лифта. Дополнительно при необходимости устанавливаются подъемные платформы — это необходимо для комфортного проживания маломобильных граждан. Для удобства жителей в новостройках также предусмотрены комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов. Часть площадей может быть использована для открытия на первых этажах предприятий сферы услуг и магазинов.

Новостройки, в которые москвичи заселяются по программе реновации, располагаются в тех же районах, где они проживали ранее. Исключение составляют только ЗелАО и ТиНАО, в которых участники программы переезжают в пределах округа.

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