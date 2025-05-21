Дошутились: Голливуд экранизирует вирусный сериал «Скибиди Туалет»

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Майкл Бэй снимет фильм по мотивам мема с туалетом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Photo Image Press; 5-tv.ru

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Американский режиссер Майкл Бэй начал работу над художественным фильмом, основанным на интернет-хите российского автора.

По мотивам вирусного российского интернет-сериала «Скибиди Туалет» снимут фильм в Голливуде. Над ним уже работает режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй.

Сам веб-сериал создает один человек, и, несмотря на простую графику и отсутствие смысла, сага о бесконечной войне между туалетами и киборгами набирает сотни миллионов просмотров в интернете. А предприниматели заработали целое состояние на продаже игрушечных персонажей сериала. Голливуд впервые экранизирует мем.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Марина Доможирова оправдала фильм «Онегин» Сарика Андреасяна.

 

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