Это не «кринж»? Марина Доможирова оправдала фильм «Онегин» Сарика Андреасяна

Кинокартина столкнулась с негативом со стороны критиков, но привлекла большое количество молодежи.

Фильм «Онегин» познакомил молодежь с замечательным произведением великого писателя и поэта Александра Пушкина. Поэтому общий хейт кинокартины несправедлив. Об этом рассказала актриса Марина Доможирова корреспонденту 5-tv.ru во время XII Премии АПКиТ 2025.

Хоть кинокартина не получила положительного отклика среди критиков, но, по мнению Доможировой, она так или иначе спровоцировала молодежь сходить в кино и ознакомиться.

«Огромное количество людей сходили в зал, посмотрели фильм и проголосовали, так скажем, рублем. И молодежь наша таки прикоснулась к „Онегину“, потому что многие считали, что это „кринж“. Такое модное слово знаю. Пошли в кинотеатры и посмотрели. Поэтому в любом случае, это такое приоткрывание классики для молодежи и заинтересовать их», — объяснила актриса.

Сейчас кинорынок активно меняется. В советское время, к примеру, снималось очень много замечательных сказок. Большинство продолжают показывать и нынешним детям.

Одно время их снимали очень много, но потом перестали. По словам артистки, такая резкая смена жанров может быть связана не столько с политикой, сколько с тем, что молодое поколение следует напитывать и чем-то другим хорошим.

«Поход в кино — это в большей степени такой семейный выход. Мне кажется, что даже вот эти детские картины, которые снимаются, они заходят больше всего. И сборы по бюджетам, мне кажется, у них тоже самые большие. Потому что наши дети любят кино, любят сказки. И здорово, что мы для них снимаем», — ответила Доможирова.

Говоря о том, что еще много снимают помимо сказочных историй, Доможирова отметила комедии, патриотическое кино, историческое и романтику.

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