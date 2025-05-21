«Нет, ребята»: Лавров о временном перемирии до переговоров по Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Лавров: временного перемирия до переговоров по Украине не будет

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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РФ уже «была в этих историях» — события 2014 года, нарушение Минских соглашений, переговоры в Стамбуле в 2022 году.

В процессе урегулирования конфликта на Украине нет места временному перемирию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Российско-армянском университете.

«Сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие, а там посмотрим“ — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — сказал Лавров.

Он также указал, что требования европейских лидеров к США усилить антироссийские санкции — демонстрация их истинных намерений.

«Макроны, Штармеры, фон дер Ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций — это просто их выдает с головой», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что РФ уже «была в этих историях». Это события 2014 года — тогда на Украине произошел государственный переворот после соглашения об урегулировании разногласий между властью и оппозицией. 

Еще один яркий пример — нарушение Минских соглашений. Через некоторое время европейские политики признались, что подписывали их лишь с одной целью — выиграть время для Киева. Весьма показательной является также ситуация с российско-украинскими переговорами в Стамбуле в 2022 году, напомнил Лавров.

«Мы с ними согласились. Их (принципы урегулирования. — Прим. ред.) парафировали и мы, и украинцы. А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов», — добавил глава МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал главное о прошедшей встрече делегаций России и Украины.

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