Бывший врач Белого дома оценил шансы болеющего раком Байдена

Медик предположил, сколько может прожить политик с агрессивной формой рака.

Экс-президенту США Джо Байдену, который борется с агрессивной формой рака, осталось жить не больше полутора лет. Об этом в интервью Washington Free Beacon заявил бывший врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

«Это не моя специальность, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него, может быть, осталось от 12 до 18 месяцев», — спрогнозировал Джексон.

Врач высказал надежды на то, что Байдену будет подобрано эффективное лечение. Джексон добавил, что регулярно проверял экс-президента США Барака Обаму и лидера страны Дональда Трампа на наличие различных заболеваний. Медик также считает, что диагноз Байдену мог быть поставлен задолго до его обнародования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у экс-лидера США обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы. Байдена осмотрели из-за проблем при мочеиспускании. В пятницу у него нашли «уплотненине» в простате.