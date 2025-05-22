Лидер оппозиционной партии Сара Вагенкнехт уверена: ограничительные меры вредят, прежде всего, ЕС.

Глава немецкой национал-социалистической партии Сара Вагенкнехт, предложила задуматься, а так ли сильно нужны антироссийские ограничения, сейчас, когда усиленными темпами налаживаются экономические отношения России и США.

Вагенкнехт раскритиковала очередной пакет санкций и отметила, что от них страдает, в первую очередь, сама Европа.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, отвечая на вопрос о якобы слишком мягком отношении Трампа к России, закатила глаза. А следом снова напомнила о требованиях Украины и Европы о безоговорочном прекращении огня. Их суть: если Россия не согласится, то ЕС будет оказывать большее давление — вводить новые санкции.

Каллас также добавила, что на заседании в Брюсселе не только утвердят 17-й пакет санкций против России, но и начнут придумывать новый. Вторит опасениям европейских лидеров лишиться голоса в украинском конфликте и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он сделал акцент на том, как важно учитывать мнение и подключать к переговорам Европу.