«Будем продолжать в том же духе»: ЕС готовит новый пакет санкций против России

В Европе считают, что США слишком «мягко» относятся к РФ, поэтому решили взять дело «в свои руки».

Европа не намерена менять курс, даже услышав заявления президента России Владимира Путина после переговоров с главой США Дональдом Трампом. Все, что наш президент говорил о подготовке меморандума, европейским министрам слушать неинтересно.

Министр иностранных дел Германии Борис Писториус в самом начале встречи глав МИД и министров обороны в Брюсселе заявил, что беседа двух лидеров — это тема номер один. И главное, что он понял и что не нравится Евросоюзу, — это то, что Россия не готова идти на уступки.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, отвечая на вопрос о якобы слишком мягком отношении Трампа к России, закатила глаза. А следом снова напомнила о требованиях Украины и Европы о безоговорочном прекращении огня.

«С европейской стороны у нас есть заявление 27 стран, что если Россия не согласится, то мы будем оказывать большее давление. Так что мы будем продолжать в том же духе», — заявила глава евродипломатии.

Каллас также добавила, что на заседании в Брюсселе не только утвердят 17-й пакет санкций против России, но и начнут придумывать новый. Вторит опасениям европейских лидеров лишиться голоса в украинском конфликте и генеральный секретарь НАТО Марк. Он сделал акцент на том, как важно учитывать мнение и подключать к переговорам Европу.