Ярославский «Локомотив» в первый раз в истории завоевал Кубок Гагарина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 33 0

Игра против челябинского «Трактора» завершилась со счетом 2:1 не в его пользу.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ярославский хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» обошел челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в истории получил Кубок Гагарина.

Встреча прошла в Ярославле 21 мая. Завершилась игра по итогам овертайма со счетом 2:1 в пользу хозяев. Забросили шайбы защитник Мартин Гернат и нападающий Максим Шалунов, а на 54-й минуте у ХК «Трактор» отличился защитник Стивен Кэмпфер.

Нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова признали самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В этом сезоне он провел 21 матч. Радулов набрал 16 очков, среди которых девять — передачи и семь — заброшенные шайбы.

Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина с завоеванием Кубка Гагарина по телефону. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которое передал ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал о триумфе юных хоккеистов из России на World Selects Invitational.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.75
-0.56 91.30
1.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
Бриг «Россия» спустили на воду после зимовки
4:40
Владимир Путин посетил Курскую АЭС-2 в Курчатове
4:20
На подлете к Москве за ночь сбиты 17 беспилотников ВСУ
4:01
Картошка подешевеет: когда ждать снижения цен и насколько упадет стоимость
3:36
Ярославский «Локомотив» в первый раз в истории завоевал Кубок Гагарина
3:04
В Германии назвали новый пакет санкций против РФ сумасшествием

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
«Не хотел его брать»: Алексей Учитель рассказал о работе с Никитой Кологривым
Ушла из жизни звезда «Служебного романа» Надежда Репина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу