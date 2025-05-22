«Преподали урок»: Рамафоса рассказал Трампу о встрече с Зеленским

Рамафоса поделился с Трампом, что Зеленскому в ЮАР преподали урок мира
Фото: Themba Hadebe/ТАСС
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Президент ЮАР также обсудил с американским лидером украинский конфликт.
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому преподали в Южно-Африканской Республике (ЮАР) урок мира. Об этом сообщил лидер ЮАР Сирил Рамафоса в ходе недавнего диалога с главой США Дональдом Трампом, их встречу транслировал телеканал CNBC.
Рамафоса отметил, что ЮАР прямо донесла до Зеленского свою позицию о необходимости мирного урегулирования конфликта с Россией.
«Нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела (первый президент ЮАР. — Прим. ред.), который научил нас, как создавать мир, добиваться его. Так что мы посвятили Зеленского в некоторые из уроков», — объяснил лидер государства.
Во время визита украинского президента Сирил Рамафоса поделился, что любые усилия по остановке боевых действий начинаются с диалога и компромисса.
«ЮАР выступает за немедленное перемирие и начало переговоров. Мы не выбираем сторону, мы выбираем мир», — заявил тогда политик на совместной пресс-конференции.
Южно-Африканская Республика активно участвует в международных мирных инициативах, включая визит африканского лидера на Украину летом 2023 года, с целью предложения посредничества между Незалежной и РФ. В 2025 году, на фоне усиления международных призывов к урегулированию, ЮАР вновь выразила поддержку мирному диалогу.
Местные жители, однако, негативно отреагировали на приезд Зеленского в страну. Политическая партия «Умконто ве сизве» организовала акцию протеста у правительства ЮАР в столице и скандировала лозунги «Not welcomed» («Не рады». — Прим. ред.), к митингу присоединилась и коммунистическая партия (ЮАКП).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как круг партнеров Зеленского стремительно сужается.
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