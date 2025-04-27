Даже Великобритания, чей премьер в 2022 году втянул Киев в конфликт, уже пошла на попятную.

Международную дипломатию на этой неделе штормило так, будто кто-то посадил в одну тележку на американских горках лидеров западных стран, втиснул туда им Зеленского и нажал кнопку «старт».

И вот эту компанию мотает до сих пор на виражах. Ведь у тележки, судя по всему, ещё и тормозов нет. А начиналось всё довольно буднично. Главы МИД Франции, Германии, Великобритании, Украины и США должны были собраться в Лондоне до обсудить американский мирный план.

Но Зеленский внезапно укатил в Африку. При этом, кто-то слил в прессу информацию, что США намерены признать Крым российским. Это и стало спусковым крючком. Зеленский как с цепи сорвался.

Причём мы не знаем, было ли в реальности предложение США по Крыму. Официальных заявлений по этому поводу нет. Но западные СМИ сформировали такую реальность из сотен сообщений, заявлений и «эксклюзивных» сливов закулисных переговоров.

И всё это к концу недели превратилось в настоящий информационный шторм, который просто смёл все схемы, обсуждаемые прежде.

И встреча в Лондоне толком не состоялась, и сделку по недрам между Вашингтоном и Киевом, которую должны были подписать до 26 апреля не подписали, и президент США уже прямым текстом требует от Киева сделать это немедленно — подписать!

При этом он охотно позирует на фоне портрета, написанного российским художником Никасом Сафроновым. Складывается ощущение, что мы смотрим сериал, где сценарист придумывает всё новые повороты сюжета, чтобы зритель не то чтобы не заскучал, но даже не успел понять, что происходит. И по законам жанра — этот портрет на стене ещё сыграет свою роль.

Но какую и когда? Ждать ли нам хэппи-энда? Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет.

Кортеж спец посланника Трампа Стивена Уиткоффа вновь направляется в Кремль. Уже вторая встреча за месяц — интенсивность и качество этих переговоров говорят о многом — Россия и США находятся в постоянном диалоге.

За круглым, точнее знаменитым овальным, столом: Уиткофф, Владимир Путин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Три часа переговоров в Кремле за закрытыми дверями и после короткий комментарий помощника президента: обсуждали самый широкий спектр вопросов — и двустороннее сотрудничество, и впервые за долгое время возможность прямых контактов Киева и Москвы.

Ещё недавно чиновники США с русскими разговаривать себе не позволяли. Теперь Уиткофф с супругой прогуливается по Москве.

Короткую экскурсию проводит Кирилл Дмитриев, который, в свою очередь, во время визита в Вашингтон был нарасхват в американских СМИ. США все чаще спрашивают Россию, вот на этой неделе глава МИД Сергей Лавров рассказывает CBS о том, что диалог складывается, и очень даже неплохо.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по Украине. Есть признаки того, что мы движемся в правильном направлении, потому что президент Трамп — первый лидер, который признал необходимость устранения коренных причин этой ситуации. Он говорил, что было огромной ошибкой пытаться втянуть Украину в НАТО. Это была ошибка администрации Байдена. А он хочет закончить это», — прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Каким образом можно закончить этот конфликт Россия говорит уже три года, Америка — во всеуслышание — только сейчас. Во время брифинга в Белом Доме Трамп прямым текстом: Киев должен забыть, как минимум, о Крыме.

«То, что Россия не забрала себе всю Украину, — это уже их большой шаг навстречу. Украинцы, потеряли много территорий. Когда вы вспоминаете о Крыме, надо понимать: его отдали еще при Обаме. Уже 11 лет назад. Тогда не было ни пуль, ни боев, а они просто отдали», — сказал президент США Дональд Трамп.

Ровно за день до этого Зеленский в очередной раз завел свою шарманку про Крым и возвращение к границам 91 года.

Совпадение или нет, но сразу после госсекретарь США Марко Рубио отменяет поездку в Лондон на очередной украинский саммит, будто намекает: если Банковая будет продолжать в том же духе, с ней не о чем разговаривать. Вслед за ним развернули свои самолеты и главы МИД Евросоюза.

«Президент Трамп разочарован, его терпение на исходе. Он хочет сделать всё, что нужно для мира. Но для этого нужны обе стороны. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении», — сообщила пресс секретарь белого дома Кэролайн Левитт.

Правильно направление обсуждают в других кабинетах… Вот агентство Reuters, ссылаясь на свои инсайды, публикует пункты мирного плана Трампа: де-юре закрепить статус Крыма как российского, де-факто передать России новые территории. Никакого НАТО для Украины, в лучшем случае — ЕС.

А что до экономики — с Москвы санкции снять, а Киев — заставить подписать с США кабальное соглашение по ресурсам.

«Россия готова к переговорам, хотя многие говорили обратно. Теперь мы должны договориться и с Зеленским, и надеюсь, что Зеленский. Я думал, с ним будет легче общаться, но это оказалось очень непросто», — добавил президент США Дональд Трамп.

Неизбежность краха проекта Украина понимают даже партнеры Киева. Вот и президент прежде воинственной Польши намекает Зеленскому: пора бы и правда смириться с неизбежным.

«Нужен компромисс. Они должны пойти друг другу на уступки, и Украина тоже должна пойти на уступки», — сказал президент Польши Анджей Дуда.

Эта неделя для Банковой — реквием по мечте — большой перемоги, с которой по всему миру Зеленский носился три года.

Даже в самом Киеве из уст Кличко теперь звучит то, за что простых украинцев все еще сажают в тюрьмы.

«Один из сценариев — это… отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, хоть временного мира, возможно, это может быть решением», — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Но Зеленский будто всего этого не видит и не слышит. И представляет свой мирный план, оторванный и от военных, и от геополитических реалий. Говорит разработали вместе с Европой. Там то, на что Россия никогда не пойдет: отказ от демилитаризации Украины, западные войска на линии соприкосновения, да еще и какие-то репарации со стороны Москвы.

«Зеленский в шатком положении. Страна разорена, народ недоволен, и он, вероятно, боится, что его сместят, если он не продолжит войну. Думаю, это признак отчаяния — не только Зеленского, но и всей про-военной фракции в Европе», — прокомментировал вице-президент института Шиллера в Вашингтоне Харли Шлангер.

На отчаяние похож и визит Зеленского в ЮАР. Встреча с Рамофосой в Кейптауне, как мыс не то чтобы Доброй — последней надежды. Но и в Африке его не ждали.

Не известно, успел ли Зеленский показать президенту ЮАР свой мирный план, но на совместной пресс-конференции Сирил Рамафоса, вслед за лидерами России, США и Китая недвусмысленно намекнул, с кем и на каких условиях уже давно пора бы договориться.

«Журналистка спросила, согласны ли мы с тем, что Украине, возможно, придется уступить территорию. Да, я расцениваю это как некое предварительное условие», — сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Ему любой ценой нужно затягивать вооруженный конфликт, ведь мир грозит ему потерей власти.

«Дональду Трампу не нравится Зеленский как ставленник демократической партии США, как человек Байдена. И поэтому, конечно, американская администрация хотела бы сменить его в рамках заключения перемирия, выхода из режима военного положения и проведения выборов», — рассказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков.

Круг партнеров Зеленского стремительно сужается — остаются совершенно незначительная в военном и финансовом отношении Прибалтика и традиционно Франция в лице Макрона, чьи наполеоновские амбиции тоже все меньше коррелируют с реальностью.

«Международному сообществу необходимо сделать только одно, гнев Америки должен быть направлен только на одного человека — на президента России Путина», — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

И вот вишенка на торте: Великобритания, чей премьер в 2022 году втянул Киев в конфликт, тоже пошла на попятную.

«Лондон может отказаться от планов по отправке военнослужащих на Украину», — пишет Times — англичанами рисковать не хотят.

Вот оно начала конца того мира, который когда-то придумал себе Зеленский не без помощи своих экс-менеджеров — отставника Джонсона и навсегда отошедшего от дел Байдена.

При этом именно Россия делает конкретные шаги к установлению прочного мира на Украине.

Москва была инициатором Пасхального перемирия, которое длилось 30 часов с вечера субботы до полуночи понедельника. Российские войска оставались на занятых рубежах и строго соблюдали режим прекращения огня. Чего не скажешь о противнике.

Со стороны ВСУ было зафиксировано шесть попыток наземных атак и почти пять тысяч случаев обстрела, в основном с использованием дронов. Они бомбили даже эвакуационные группы, которые под белым флагом на нейтральной полосе забирали тела погибших.

В общем, всё с ними понятно. Справедливости ради, надо признать, что и с той стороны в какой-то момент боевую активность снизили. В Кремле полагают, что снова не обошлось без совета спонсоров.

«Было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра судьбами, жизнями людей и так далее. Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, — скорее всего, это иностранные кураторы, — что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились», — сказал Владимир Путин.