Умер создатель «Ночного дозора» Билли Уильямс

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

За работу над картиной «Ганди» он был удостоен «Оскара».

Умер создатель «Ночного дозора» Билли Уильямс

Фото: Gettyimages/WPA Pool / Pool

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Британский сценарист и оператор Билли Уильямс скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщил журнал British Cinematographer.

Известность Уильямсу принесла работа над фильмом «Ночной дозор» с Элизабет Тейлор. Среди его работ также «Адвокат дьявола» и «Сатурн 3» с актером и писателем Кирком Дугласом. В 1982 году Уильямс получил «Оскар» в составе съемочной группы за ленту «Ганди». Свою кинокарьеру он завершил в 1996 году посредством работы над фильмом «Дрифтвуд». Картина была высоко оценена в нишевых кругах.

Уильямс родился 3 июня 1929 года в Англии. Его отец, Билли Уильямс старший, был оператором документальных фильмов. Уже в 14 лет Билли-младший принимал участие в создании учебных лент. Столь ранее погружение в ремесло во многом определило его судьбу.

«Его отец в основном снимал документальные и короткометражные фильмы, а Билли путешествовал с ним, делая фотографии общего характера, в том числе и за время жизни в Восточной Африке, которое он описывает как «чудесное приключение самого мальчика», — цитирует журнал биографию оператора.

Первая самостоятельная работа Уильямса как оператора — короткометражный фильм «День рождения», он снял его в возрасте 23 лет. После совершеннолетия Билли устроился фотографом в ВВС Великобритании, затем занял должность помощника оператора в British Transport Films.

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