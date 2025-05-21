Ушла из жизни звезда «Служебного романа» Надежда Репина

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 90 0

Ей было 78 лет.

Фото, видео: Telegram/Союз кинематографистов РФ/UniKinoRF; 5-tv.ru

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Актриса и режиссер Надежда Репина ушла из жизни. Это подтвердил сын артистки Андрей Разумовский в беседе с 5-tv.ru

По словам наследника Репиной, причиной смерти стала тяжелая болезнь. Он добавил, что по дате и месту прощания пока ничего неизвестно, так как родственники будут утверждать детали в ближайшее время.

Надежда Алексеевна была членом Союза кинематографистов России. Ей было 78 лет.

Репина стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области культуры в 2010 году. Награда была присвоена ей за юмористический киножурнал «Ералаш». В нем она проработала как режиссер-постановщик в течение 20 лет.

Репина с 1971 по 1993 год была актрисой в Театре-студии киноактера при студии «Мосфильм». В ее карьере насчитывается более 30 фильмов, в числе которых «Странные люди» режиссера Василия Шукшина и «Служебный роман» авторства Эльдара Рязанова.

Кроме этого, Надежда Алексеевна сняла игровые фильмы в качестве режиссера-постановщика: «Дебил», «Мне не забыть, не простить», «Убийство за квартиру» и другие. Также она выпустила книгу «Все к лучшему» в 2012 году, в которой главная героиня стала прототипом автора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла актриса Людмила Игнатенко. Она известна по сериалу «Возвращение Мухтара».

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