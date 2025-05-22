Путин позвонил пострадавшему от атаки дрона ВСУ Волобуеву
Глава Беловского района Курской области получил травмы.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Несколько минут назад Владимир Путин поговорил по телефону с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который пострадал от атаки украинского дрона.
Он получил травмы и сейчас находится в больнице. Президент узнал о его самочувствии и пожелал ему скорейшего выздоровления
«Николай Викторович, будем отвечать. Поправляйтесь! Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела, хорошо? Обнимаю вас. Всего доброго», — сказал по телефону российский лидер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Клуб выиграл эту почетную награду впервые в своей истории. Президент позвонил главному тренеру сразу после матча. Эту победу без преувеличения можно назвать долгожданной.
Ярославский клуб трижды играл в полуфиналах и один раз остановился в шаге от заветного кубка. Но теперь «Локомотив» покорил новую вершину.
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