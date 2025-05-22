«Дождалась»: блогер Аня Покров выходит замуж

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Блогер Аня Покров выходит замуж за Антона Бабича

Аня Покров выходит замуж

Фото: Instagram*/pokrov90

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Со своим избранником она в отношениях уже пять лет.

Блогер Аня Покров выходит замуж за своего возлюбленного Антона Бабича. Об изменении статуса она рассказала фанатам в личном блоге.

«Я сказала „да!“», — лаконично подписала пост блогер.

«У меня больше нет девушки, потому что у меня появилась будущая жена. Она дождалась», — прокомментировал, в свою очередь, Антон Бабич.

Важный вопрос блогер задал своей любимой на фоне гор на Алтае, когда они веселились в поле. Девушка сначала растерялась, а затем радостно крикнула, что согласна стать его женой.

АнеПокров 25 лет, она старше своего избранника на один год. Совсем недавно, 10 мая, пара отметила годовщину — вместе они уже пять лет.

Аня является популярным российским видеоблогером. На ее страницы в социальных сетях подписано более семи миллионов человек. Она стала известной благодаря участию в тиктокерском доме Dream Team House в 2020 году. Покров также выпускает музыкальные треки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж. Это будет четвертый брак артистки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.74
-0.01 90.20
-1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
Священник за штурвалом: Александра Ревенко вспомнила свой самый необычный полет
20:15
«Планы грандиозные»: Калюжный намерен вернуться к концертам уже в 2026 году
19:58
«Дождалась»: блогер Аня Покров выходит замуж
19:41
Бизнесмены получат поддержку и шанс заявить о себе в рамках «Лета в Москве»
19:24
Образование уже не модно: дети Кортни Кардашьян не ходят в школу
19:07
Путин: главная задача России сегодня — сбережение народа и культуры

Сейчас читают

Карьера на паузе, а что с учебой? Беременная Трусова рассказала о планах на жизнь
«Она машет на прощание»: коллеги Добровольской о ее последней роли в кино
Тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать» в Волгограде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025