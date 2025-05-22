«Дождалась»: блогер Аня Покров выходит замуж
Блогер Аня Покров выходит замуж за Антона Бабича
Фото: Instagram*/pokrov90
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Со своим избранником она в отношениях уже пять лет.
Блогер Аня Покров выходит замуж за своего возлюбленного Антона Бабича. Об изменении статуса она рассказала фанатам в личном блоге.
«Я сказала „да!“», — лаконично подписала пост блогер.
«У меня больше нет девушки, потому что у меня появилась будущая жена. Она дождалась», — прокомментировал, в свою очередь, Антон Бабич.
Важный вопрос блогер задал своей любимой на фоне гор на Алтае, когда они веселились в поле. Девушка сначала растерялась, а затем радостно крикнула, что согласна стать его женой.
АнеПокров 25 лет, она старше своего избранника на один год. Совсем недавно, 10 мая, пара отметила годовщину — вместе они уже пять лет.
Аня является популярным российским видеоблогером. На ее страницы в социальных сетях подписано более семи миллионов человек. Она стала известной благодаря участию в тиктокерском доме Dream Team House в 2020 году. Покров также выпускает музыкальные треки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж. Это будет четвертый брак артистки.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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