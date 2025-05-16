«Счастье любит тишину»: Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж

Анжелика Агурбаш выходит замуж в четвертый раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свадьба состоится уже этим летом.

Певица Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж. Об этом заявила сама артистка в пресс-центре НСН.

По ее словам, свадьба состоится уже этим летом. Анжелика также поделилась, что она на ближайший год ради своего избранника переезжает из Москвы в другой город. Однако отмечать регистрацию брака в столице влюбленные тоже планируют.

«Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек — искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сообщить подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — рассказала певица.

При этом, имя избранника Анжелика афишировать пока не собирается.

За плечами 54-летней артистки два официально зарегистрированных брака и один гражданский. Самый известный из них с предпринимателем Николаем Агурбашем. По словам Анжелики, бывший муж морально и физически истязал ее. У певицы есть дочь и два сына.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Воробьев мог тайно жениться.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
«Счастье любит тишину»: Анжелика Агурбаш вновь выходит замуж
22:58
«Это кринж. Осуждаю!» — Мария Погребняк обвинила Игоря Сивова в хайпе на Нюше
22:33
Девичник в Париже: подруги проводили невесту Безоса в замужнюю жизнь
22:10
Проблеск надежды: что зарубежные СМИ пишут о переговорах России и Украины
21:47
В Ленобласти возбудили дело после угроз бывшей сотруднице телеканала «78»
21:34
«Устранение ошибок ценой нашего сына»: в отеле Хургады погиб четырехлетний ребенок

Сейчас читают

«Отстояли нашу Родину»: Анна Снаткина о популярности военного кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу