В Европе начали продавать авиакресла для полетов стоя

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Новинка позволит экономить четверть места на борту и, как следствие, перевозить больше пассажиров.

Кресла для полетов стоя могут появиться в самолетах в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

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Итальянские инженеры открыли предзаказ на сидения, которые позволят сэкономить до четверти места на борту самолета и, как следствие, перевозить больше пассажиров. Однако сидеть на таких креслах нельзя — они предназначены для перелетов стоя.

Для пассажиров это нововведение — возможность сэкономить на билетах. Первую партию кресел могут отгрузить уже в 2026 году, но ни одна из авиакомпаний пока новинкой не заинтересовалась. Исходя из оценок экспертов, ситуация вряд ли изменится, ведь кресла для полетов стоя — вместе с рядом своих «преимуществ» — несут угрозу безопасности.

«Возникает у экспертов ряд вопросов, связанных даже с тем, что количество авиационных выходов у воздушного судна не увеличивается, и есть определенная пропускная способность у каждого типа воздушного судна в критической ситуации и при увеличении пассажиропотока, числа пассажиров на рейсе», — объяснила авиационный эксперт Анастасия Дюмулен, ее слова приводит РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турецкие авиакомпании намерены наказывать вскакивающих с мест раньше времени пассажиров.

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