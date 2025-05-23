В Европе начали продавать авиакресла для полетов стоя

Итальянские инженеры открыли предзаказ на сидения, которые позволят сэкономить до четверти места на борту самолета и, как следствие, перевозить больше пассажиров. Однако сидеть на таких креслах нельзя — они предназначены для перелетов стоя.

Для пассажиров это нововведение — возможность сэкономить на билетах. Первую партию кресел могут отгрузить уже в 2026 году, но ни одна из авиакомпаний пока новинкой не заинтересовалась. Исходя из оценок экспертов, ситуация вряд ли изменится, ведь кресла для полетов стоя — вместе с рядом своих «преимуществ» — несут угрозу безопасности.

«Возникает у экспертов ряд вопросов, связанных даже с тем, что количество авиационных выходов у воздушного судна не увеличивается, и есть определенная пропускная способность у каждого типа воздушного судна в критической ситуации и при увеличении пассажиропотока, числа пассажиров на рейсе», — объяснила авиационный эксперт Анастасия Дюмулен, ее слова приводит РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турецкие авиакомпании намерены наказывать вскакивающих с мест раньше времени пассажиров.