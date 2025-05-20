Турецкие авиакомпании намерены наказывать вскакивающих с мест раньше времени пассажиров

В Росавиации выступили против инициативы.

Набирают обороты споры о том, надо ли наказывать пассажиров, которые после приземления самолета тут же вскакивают со своих мест еще до остановки лайнера.

Вести штрафы предложила турецкая авиакомпания, услугами которой за сезон пользуются сотни тысяч наших туристов.

А вот Росавиация сегодня высказала абсолютно противоположенное мнение, заявив что против таких нововведений. Объяснение простое — в России и так действует кодекс об административных правонарушениях. Поэтому если турки и введут штрафы, то на нашей территории они работать не будут, но за границей после приземление самолета лучше посидеть в кресле лишние две-три минуты.