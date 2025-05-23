В столичном ЖК развернулась война с неправильной парковкой

В Москве битва за парковочные места среди водителей одного из жилых комплексов приобрела очень неожиданные формы. Неправильно оставленные машины закидывают яйцами, рыбными консервами. Внедорожник юмориста Гарика Харламова облили кефиром. Почему соседи не могут просто договориться, выяснил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Машина Гарика Харламова случайно попала под раздачу кефирных мстителей. Такие объявились в микрорайоне «Рассказово» на юге Москвы. Они пачкают чужие автомобили, когда считают, что они неправильно припаркованы.

Звезда Comedy club пока никак не прокомментировал происшествие. За него говорят другие жильцы «Рассказово». Одной из местных жительниц заливали кефиром и забрасывали яйцами машину не один раз.

Каждый день из какого-нибудь региона приходят новости о том, что кто-то с кем-то подрался из –за парковочного места. Уродуют машины. Бьют женщин…

Но чаще все-таки мужчин и по лицу. Люди словно сходят с ума, когда речь заходит о куске асфальта размером пять на два метра.

«Построили жилой комплекс, здесь четыреста квартир. Но на эти четыреста квартир они сделали платный паркинг — всего лишь на восемьдесят четыре парковочных места!» — жалуется Анатолий Гончаров, житель Липецка.

Мужчина рассказывает нам, в чем причина такой аномалии. Все, у кого нет денег на подземный гараж, вынуждены ставить автомобили не по правилам. И такая ситуация почти во всех мегаполисах.

Петербургский пригород Мурино — визитная карточка парковочного беспредела. «Человейники» по всей стране — из этой же серии.

«Угнаться за уровнем автомобилизации на сегодняшний момент невозможно. Если мы будем обеспечивать абсолютно в наземном исполнении все квартиры парковочными местами, то площадь занимаемого здания будет всего десять процентов», — объясняет Антон Глушков, президент Национального объединения строителей.

И поэтому строят, как могут, или как хотят. В «Рассказово», где свирепствует кефирная мафия, места в подземном паркинге перепродают за три миллиона рублей.

Вынуждая людей, парковаться друг у друга на голове, строительные компании и управляющие компании как бы намекают: если вы купили однушку за 12 миллионов, то уж купите и паркинг за три. Или снимайте его за пятнадцать тысяч в месяц — а нет денег, идите далеко — в лес!

В «Рассказово» люди, про которых говорят, что они якобы причастны к порче имущества, гордо ходят по району. И не стесняются оскорблять соседей.

Они же пишут развернутые комментарии такого же типа в социальных сетях.

— Вы ощущаете себя народным мстителем? — задает вопрос корреспондент.

— Я не могу ощущать себя народным мстителем, потому что я не народный мститель! — отвечает Дамир Валеев, житель ЖК «Рассказово».

— А кто вы? — уточняет журналист.

— Я справедливый человек! — подчеркивает собеседник.

Дамир Валеев уверен: если кто-то запарковался неправильно, то его автомобиль достоин кефирного дождя. В отдельных случаях в «Рассказово» применяют и шпроты — пахучее масло заливают в салон или под капот. Обстановка требует жертв. И каждый выживает как может.