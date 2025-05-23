В Липецкой области повреждено 20 квартир после падения обломков беспилотников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 74 0

Нанесенный ущерб уже оценили исполняющий обязанности мэра и заместитель губернатора.

Минимум 20 квартир повреждены при падении обломков БПЛА в Липецкой области

Фото: Telegram/Игорь Артамонов/igor_artamonov48

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Липецкой области после падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказались повреждены минимум 20 квартир в многоэтажном доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По информации главы области, в городе Елец в жилом доме из-за попадания осколков дронов повреждение получили не менее 20 квартир. Одна из них пострадала особенно сильно — ей необходимо восстановление крыши и окон. Мужчина, проживающий на данной жилплощади, временно остановится у родственников. Он, как и остальные жители дома, не пострадал.

«Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения исполняющий обязанности мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — заверил Артамонов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Липецкой области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 мая
Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Липецкой области
23 мая
Более 500 дронов были сбиты на подлете к регионам России
22 мая
Путин позвонил пострадавшему от атаки дрона ВСУ Волобуеву
22 мая
Собянин сообщил еще о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ
22 мая
Средства ПВО сбили 105 дронов над регионами России
22 мая
В Курской области глава района получил ранение при атаке дрона ВСУ
22 мая
За утро ликвидированы 9 летевших на Москву беспилотников ВСУ
22 мая
На подлете к Москве за ночь сбиты 17 беспилотников ВСУ
21 мая
Ликвидированы 7 летевших на Москву беспилотников
21 мая
За минувшую ночь 127 вражеских дронов сбили над регионами России
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.74
-0.01 90.20
-1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:55
Жители Ленобласти обеспокоены сносом новостроек
8:42
В одном ряду с наркотиками и алкоголем: почему сериалы кажутся интереснее жизни
8:24
Успешная операция: раскрыты подробности освобождения Новооленовки в ДНР
8:18
Выпить и сесть за руль: можно ли полагаться на бесконтактный алкотестер
8:04
В Липецкой области повреждено 20 квартир после падения обломков беспилотников
7:48
Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу курского района доставили в Москву

Сейчас читают

Ликвидировано 20 летевших на Москву беспилотников ВСУ за ночь
«Все-таки центр Питера»: Волочкова назвала еще одну причину продажи квартиры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025