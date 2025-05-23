В Липецкой области повреждено 20 квартир после падения обломков беспилотников

Нанесенный ущерб уже оценили исполняющий обязанности мэра и заместитель губернатора.
Фото: Telegram/Игорь Артамонов/igor_artamonov48
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В Липецкой области после падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказались повреждены минимум 20 квартир в многоэтажном доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По информации главы области, в городе Елец в жилом доме из-за попадания осколков дронов повреждение получили не менее 20 квартир. Одна из них пострадала особенно сильно — ей необходимо восстановление крыши и окон. Мужчина, проживающий на данной жилплощади, временно остановится у родственников. Он, как и остальные жители дома, не пострадал.
«Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения исполняющий обязанности мэра уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — заверил Артамонов.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Липецкой области.
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