Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Липецкой области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Взрывотехники и экстренные службы работают на месте происшествия.

В Ельце от упавших БПЛА в промзоне начался пожар, есть пострадавшие

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пожар вспыхнул в промышленной зоне города Елец Липецкой области после падения обломков БПЛА. Пострадали восемь человек. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

В настоящий момент медицинские работники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Артамонов отметил, что фрагменты БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали из помещений. Среди них раненых нет. На месте происшествия работают взрывотехники и экстренные службы.

Системы радиоэлектронной борьбы и ПВО продолжают работать. Граждан призвали оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 500 дронов были сбиты на подлете к регионам России.

Российские субъекты постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков Украины с момента объявления в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимир Путин о специальной военной операции. ВСУ применяют против РФ беспилотники, а также обстреливают приграничные территории страны ракетами.

Тема:
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