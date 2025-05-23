Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Орловской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 39 0

Экипаж погиб.

Вертолет потерпел крушение в Орловской области

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Неподалеку от поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

Воздушное судно разбилось при выполнении планового полета. По предварительной информации, причина аварии — техническая неисправность. Никто из членов экипажа не выжил. Информации о пострадавших среди жителей поселка не поступало. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на юго-западе Финляндии при столкновении и крушении двух вертолетов погибли пять человек. Не выжил никто из находившихся на борту. По предварительной информации, в их числе могут быть два влиятельных эстонских бизнесмена — Прийт Яагант и Олег Сынаялг.

В Минобороны страны указали, что трагедия не является следствием взаимодействия с военной техникой страны. Вертолеты — Robinson R44 Raven и судно неизвестной модели летели из Таллина рядом друг с другом. Они столкнулись на высоте около 300 метров — это удалось установить по столбу дыма.

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